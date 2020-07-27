27 Июль 2020 2020-07-27T17:45:59+03:00

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В Челябинске появится новая инфекционная больница. Ее строительство должно завершиться к декабрю. Как сообщила в соцсетях первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, эпидемия коронавируса показала важность таких объектов здравоохранения.

— Возглавила рабочую группу по строительству нового госпиталя. Только что провела первое совещание. С коллегами рассмотрели проекты подобных учреждений в других регионах. Изучили опыт. С одной стороны, важно, чтобы наша новая клиника была современной и удобной для взрослых и детей. С другой стороны, объект должен быть быстровозводимым, но надежным и качественным, — написала Гехт на своей личной странице в Facebook.

Отметим, что в Челябинске существует инфекционная больница на базе ГКБ №8. Однако построена она была около 40 лет назад. Это медучреждение первым начало прием пациентов с заболеванием коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU