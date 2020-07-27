«Зато машины помоет»: в Челябинске из-за коммунальной аварии появился фонтан

27 Июль 2020 2020-07-27T19:34:06+03:00

Это второй по счету известный случай за месяц. Фото: vk.com / Регион-74 | Челябинск

Вода вздымалась вверх на несколько метров

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В Челябинске произошла коммунальная авария на улице Барбюса, 18. Из-за порыва теплосети вода потоком хлынула вверх на несколько метров, окатив проезжую часть. Фотографиями происшествия поделились в соцсетях в паблике «Регион-74 | Челябинск».

— Зато машины помоет, — написал комментарий к посту Алексей Мосин, чья запись набрала большее количество лайков.

Как сообщили в мэрии Челябинска, авария произошла во время работ по опрессовке трубопровода. На место ЧП выезжали ремонтники. Они устранили все неисправности. Авария никак не повлияла на потребителей, так как тепло в ближайшие дома не подается.

Следует добавить, это уже не первый случай, когда из-за коммунальной аварии появляются подобные фонтаны. Ранее возле одного из домов по улице Свободы вздымалась вверх струя горячей воды. Для устранения последствий туда выезжала ремонтная бригада.

Фонтан из-за коммунальной аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU