2020-07-28T06:47:52+03:00
Общество

В Челябинске возбудили дело о сговоре в закупках конструкторов детским центрам в других регионах

Максимальная цена контрактов составила 65,6 миллионов рублей
Екатерина АНДРЕЕВА
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Сговор произошел на торгах по закупке робототехнических конструкторов.Сговор произошел на торгах по закупке робототехнических конструкторов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Челябинское УФАС возбудило дело по сговору на торгах. Подозрения антимономольщиков вызвали закупки робототехнических конструкторов и учебно-производственного оборудования для домов детского творчества и центров допобразования в других регионах страны.

По предварительной информации, участники подавали заявки с одного IP-адреса и действовали в интересах друг друга. Общая максимальная цена контрактов составила 65,6 млн рублей, торги проводились с января 2018 по март 2020 года.

— Компания заключала контракт по цене, максимально приближенной к начальной. При вступлении в аукционы добросовестных участников, эти хозяйствующие субъекты активно участвовали в торгах с более выгодными ценовыми предложениями, — рассказали в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

По мнению антимономольщиков, участники заранее спланировали модель поведения и создали псевдоконкуренцию.

Дело возбуждено по статье «Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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