2020-07-28T09:04:56+03:00
Общество

Челябинск затянуло смогом из-за лесных пожаров

Горят леса на севере Урала и в Сибири
Валентина ВАГАНОВА
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От запаха гари и дымки страдают и жители соседних областей.От запаха гари и дымки страдают и жители соседних областей.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Челябинцы с понедельника, 27 июля, наблюдают дымку над городом. Соцсети заполонили фотографии затянутого неба. В минэкологии региона объяснили, небо стало серым из-за лесных пожаров на севере Урала и в Сибири.

В ведомстве отметили, на дымку и запах гари жалуются также жители Свердловской и Тюменской областях.

— У нас в Челябинске ситуация может усугубляться неблагоприятными метеорологическими условиями, которые действуют в городе, и выбросами промышленных предприятий, автомобильного транспорта. В настоящее время министерством экологии проводятся замеры по всему городу, ведется работа с промышленными предприятиями с целью снижения их негативного воздействия на воздух, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области прокомментировал Виталий Безруков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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