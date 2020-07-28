Челябинск затянуло смогом из-за лесных пожаров

28 Июль 2020 2020-07-28T09:04:56+03:00

От запаха гари и дымки страдают и жители соседних областей. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Горят леса на севере Урала и в Сибири

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Челябинцы с понедельника, 27 июля, наблюдают дымку над городом. Соцсети заполонили фотографии затянутого неба. В минэкологии региона объяснили, небо стало серым из-за лесных пожаров на севере Урала и в Сибири.

В ведомстве отметили, на дымку и запах гари жалуются также жители Свердловской и Тюменской областях.

— У нас в Челябинске ситуация может усугубляться неблагоприятными метеорологическими условиями, которые действуют в городе, и выбросами промышленных предприятий, автомобильного транспорта. В настоящее время министерством экологии проводятся замеры по всему городу, ведется работа с промышленными предприятиями с целью снижения их негативного воздействия на воздух, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области прокомментировал Виталий Безруков.

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ИСТОЧНИК KP.RU