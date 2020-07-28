2020-07-28T09:46:35+03:00
Общество

Предложил покататься: в Челябинске водитель иномарки, из-за которого погибла пассажирка, предстанет перед судом

Мужчина управлял автомобилем в нетрезвом состоянии
Сергей СОТНИКОВ
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Девушка скончалась на месте происшествия Фото: пресс-служба ГИБДД ЧелябинскаДевушка скончалась на месте происшествия Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска
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Прокуратура Челябинской области направила в Металлургический районный суд уголовное дело в отношении водителя, из-за которого погибла пассажирка. Инцидент произошел 14 декабря прошлого около около трех часов ночи. 31-летний мужчина подвыпил и сел за руль автомобиля «Ниссан Эксперт». Он познакомился с тремя девушками и предложил им покататься по городу.

По данным прокуратуры, челябинец ехал по улице Северный луч, превысив скорость. В результате он не справился с управлением и автомобиль занесло. Затем машину выбросило с дороги, и она влетела в столб рядом с домом № 20. От удара мужчина и еще две девушки получили травмы, а одна из пассажирок скончалась на месте ДТП.

— Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено в состоянии опьянения», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Еще одну пассажирку госпитализировали в состоянии комы Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска

Еще одну пассажирку госпитализировали в состоянии комы Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска

На имущество обвиняемого уже наложили арест. Потерпевшие заявили иски о возмещении вреда на сумму свыше 3,8 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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