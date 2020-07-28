2020-07-28T10:14:59+03:00
Происшествия

В колонии Челябинской области нашли тело охранника с простреленной головой

Следственный комитет начал проверку
Валентина ВАГАНОВА
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Тело нашли на территории колонии с огнестрельным ранением головы.Тело нашли на территории колонии с огнестрельным ранением головы.Фото: Борис КОКУРИН
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В Озерске в исправительной колонии №24 скончался инспектор отдела охраны. Его нашли на территории с огнестрельным ранением головы. Рядом лежало табельное оружие. ЧП произошло в понедельник утром, 27 июля.

— По данному факту проводится проверка, материалы переданы в следственные органы, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Подробности трагического инцидента пока не уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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