В колонии Челябинской области нашли тело охранника с простреленной головой
В Озерске в исправительной колонии №24 скончался инспектор отдела охраны. Его нашли на территории с огнестрельным ранением головы. Рядом лежало табельное оружие. ЧП произошло в понедельник утром, 27 июля.
— По данному факту проводится проверка, материалы переданы в следственные органы, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.
Подробности трагического инцидента пока не уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU