В колонии Челябинской области нашли тело охранника с простреленной головой

28 Июль 2020 2020-07-28T10:14:59+03:00

Тело нашли на территории колонии с огнестрельным ранением головы. Фото: Борис КОКУРИН

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В Озерске в исправительной колонии №24 скончался инспектор отдела охраны. Его нашли на территории с огнестрельным ранением головы. Рядом лежало табельное оружие. ЧП произошло в понедельник утром, 27 июля.

— По данному факту проводится проверка, материалы переданы в следственные органы, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Подробности трагического инцидента пока не уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU