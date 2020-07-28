В Челябинской области в суд направили дело женщины, оставившей детей без еды и воды

28 Июль 2020 2020-07-28T10:18:25+03:00

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Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении 24-летней жительницы Златоуста.

Как сообщает следствие, в октябре прошлого года женщина ушла из квартиры, оставив без присмотра 11-месячного сына вместе с трехлетней дочерью. Воды и пищи для детей в доме тоже не было. Лишь спустя четыре дня женщина вернулась в квартиру и обнаружила трехлетнюю дочь, которая сильно страдала от голода, жажды и страха, а также мертвого сына. Как оказалось, причиной смерти стали обезвоживание и истощение.

— Женщина обвиняется по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, оставленного без помощи, с особой жестокостью», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Сейчас женщина находится под стражей. У нее остались две дочери четырех и восьми лет, которых отправили в социально-реабилитационный центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU