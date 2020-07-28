Журналиста «КП» сутки держали без еды и телефона в полиции Екатеринбурга

28 Июль 2020 2020-07-28T12:58:53+03:00

Эту фотографию Евгений в шутку сделал год назад в другом отделе полиции, теперь она пригодилась Фото: Александр Коровай

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Журналист «КП-Екатеринбург» Евгений стал заложником необычной ситуации. Мужчина вечером ехал на своей машине и остановился на обочине, чтобы поменять лампочку в фаре. В этот момент к нему подошла молодая девушка и попросила довезти ее в сады, якобы там находится ее сын с неадекватным пьяным отцом. Евгений нехотя согласился и взял незнакомку Олю в попутчицы. Спустя некоторое время в зеркале заднего вида показался полицейский «УАЗ» с мигалками — мужчину попросили прижаться к обочине.

— Из машины вышли трое сотрудников патрульно-постовой службы, рассказал журналист «КП-Екатеринбург». — Один из силовиков надел перчатки, включил фонарик и начал внимательно досматривать салон машины: доставал тряпки из боковых креплений, приподнимал коврики. В этот момент его коллега досматривал мою пассажирку. У нее в пачке сигарет лежал небольшой сверток, обернутый в золотинку, а в сумочке полицейские нашли трубочку для курения наркотиков.

Девушка сразу сказала полицейским, что водитель не имеет никакого отношения к наркотикам, и что встретились они абсолютно случайно. Позже на месте появились понятые, при которых силовики достали из сумочки Оли сверток с запрещенным веществом. У Евгения забрали мобильный телефон для дальнейшего изучения, а затем все поехали в отдел полиции.

В отделе сотрудники МВД начали заполнять бумаги по поводу задержания, а в половине первого ночи задержанных повезли на экспертизу. Анализы Евгения оказались «чисты как у младенца», а вот попутчица Оля таким похвастать не может — у нее обнаружили следы метамфетамина, каннабиноидов и еще какой-то синтетики.

Вернувшись в отдел, Оля отправилась в камеру, а Евгений попытался отпроситься домой до утра и предложил оставить свой паспорт. Однако полицейские ему отказали, сославшись на то, что анализы лишь предварительные, а девушка вообще может заявить, что на самом деле Евгений дал ей наркотики.

Журналисту не говорили, когда конкретно его отпустят, кем он проходит по этому делу, а за окном уже была глубокая ночь. В комнате, где он сидел, стояла лишь одна кушетка, поэтому Евгению не оставалось ничего другого, кроме как попытаться уснуть.

Продолжение истории выйдет завтра на сайте «КП-Екатеринбург».

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ИСТОЧНИК KP.RU