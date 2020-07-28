Могли довести до самоубийства: в Челябинской области покончила с собой 13-летняя школьница

28 Июль 2020 2020-07-28T13:55:26+03:00

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Трагедия произошла накануне, 27 июля, в поселке Октябрьский, что находится в получасе езды от Копейска. Тело школьницы обнаружили родители. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Однако в пресс-службе ведомства пока не комментируют произошедшее. Свою проверку сейчас проводит и прокуратура города.

— Возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийство», в ходе расследования установят обстоятельства, причины и условия, способствовавшие этому, — рассказал КП-Челябинск начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Челябинской области Игорь Рязанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU