2020-07-28T13:55:26+03:00
Происшествия

Могли довести до самоубийства: в Челябинской области покончила с собой 13-летняя школьница

Следователи возбудили уголовное дело
Валентина ВАГАНОВА
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Что довело ребенка до страшного поступка, выяснят следователи.Что довело ребенка до страшного поступка, выяснят следователи.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Трагедия произошла накануне, 27 июля, в поселке Октябрьский, что находится в получасе езды от Копейска. Тело школьницы обнаружили родители. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Однако в пресс-службе ведомства пока не комментируют произошедшее. Свою проверку сейчас проводит и прокуратура города.

— Возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийство», в ходе расследования установят обстоятельства, причины и условия, способствовавшие этому, — рассказал КП-Челябинск начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Челябинской области Игорь Рязанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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