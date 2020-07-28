2020-07-28T14:55:17+03:00
Общество

В Челябинской области из-за коронавируса закрыли отделение Сбербанка

COVID-19 заподозрили у одного из сотрудников
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Отделение откроется 5 августа.Отделение откроется 5 августа.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Сатке приостановило работу отделение Сбербанка по адресу Солнечная, 15. По словам местных жителей, у одного из сотрудников банка заподозрили коронавирус.

— Банк временно приостановил работу в связи с проведением мероприятий по дезинфекции и охране здоровья. Круглосуточная зона самообслуживания, где размещены четыре банкомата и два информационно-платежных терминала по тому же адресу осталась доступной, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка.

В пресс-службе отметили, что отделение возобновит работу 5 августа. Пока клиенты могут воспользоваться сервисом «Сбербанк Онлайн». Либо обратиться в другое отделение. Офисы банка по адресам ул. Пролетарская, 25 и ул. Комсомольская, 39 работают в прежнем режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В «запретках» Челябинской области отменили заезд в детские лагеря из-за коронавируса
В два раза больше клиентов Райффайзенбанка стали пользоваться онлайн-бухгалтерией
В Челябинской области из-за коронавируса закрыли отделение Сбербанка
Под конец июля в центре Челябинска начали оформлять клумбы
Могли довести до самоубийства: в Челябинской области покончила с собой 13-летняя школьница
Журналиста «КП» сутки держали без еды и телефона в полиции Екатеринбурга
В Челябинской области выпустили на волю спасенных лисиц, совят и ястреба
ВТБ увеличил портфель кредитов по программе Минсельхоза на 40%
«Друзья, все очень серьезно»: зампредседателя заксобрания Челябинской области госпитализирован с коронавирусом
В Челябинской области в суд направили дело женщины, оставившей детей без еды и воды
В колонии Челябинской области нашли тело охранника с простреленной головой
Предложил покататься: в Челябинске водитель иномарки, из-за которого погибла пассажирка, предстанет перед судом
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 28 июля 2020: стабильный прирост и две новые смерти
Челябинск затянуло смогом из-за лесных пожаров
На месте пустыря в центре Челябинска строят модный сквер за 13 миллионов
ЧМК поставил трехмиллионную тонну проката с рельсобалочного стана