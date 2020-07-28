В Челябинской области из-за коронавируса закрыли отделение Сбербанка
В Сатке приостановило работу отделение Сбербанка по адресу Солнечная, 15. По словам местных жителей, у одного из сотрудников банка заподозрили коронавирус.
— Банк временно приостановил работу в связи с проведением мероприятий по дезинфекции и охране здоровья. Круглосуточная зона самообслуживания, где размещены четыре банкомата и два информационно-платежных терминала по тому же адресу осталась доступной, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка.
В пресс-службе отметили, что отделение возобновит работу 5 августа. Пока клиенты могут воспользоваться сервисом «Сбербанк Онлайн». Либо обратиться в другое отделение. Офисы банка по адресам ул. Пролетарская, 25 и ул. Комсомольская, 39 работают в прежнем режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU