2020-07-28T15:48:47+03:00
Общество

В «запретках» Челябинской области отменили заезд в детские лагеря из-за коронавируса

Ограничения затронут Снежинск, Трехгорный и Озерск
Рустам ЯХИН
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Открытие лагерей отложено до третьего этапа снятия режима ограничений. Фото: vk.com / Евгений ЩербаковОткрытие лагерей отложено до третьего этапа снятия режима ограничений. Фото: vk.com / Евгений Щербаков
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В трех городах Челябинской области отменен заезд в детские лагеря. К ним относятся: Озерск, Снежинск и Трехгорный. Решение об отмене работы учреждений было принято из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Об этом сообщил мэр Озерска Евгений Щербаков.

— В связи с приказом руководства Федерального медико-биологического агентства, а также из-за продления режима повышенной готовности на территории Челябинской области до 9 августа, главный государственный санитарный врач по Озерскому городскому округу не может выдать санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие трех озерских загородных лагерей — написал Щербаков в соцсетях.

Мэр Озерска также добавил, что детские лагеря должны будут открыться после перехода к третьему этапу снятия ограничений. А информацию о возврате денег за купленные путевки сообщат чуть позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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