В челябинском парке Гагарина отменили все мероприятия, запланированные на август
В Челябинске в парке Гагарина отменили все мероприятия, которые должны были состоятся в августе. В список также попала ежегодная выставка плодов и цветов, популярная среди жителей города. Не исключено, что такое решение приняли в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе.
— Городской выставки плодов и цветов в этом году не будет. Все мероприятия августа отменены. Кинопоказы не ожидаются — мероприятия запрещены, мы начали ремонт на Летнем театре, — сообщили в пресс-службе парка Гагарина.
Отметим, что недавно в парке начали свою работы аттракционы, пейнтбольный клуб и трасы для картинга. Помимо этого, посетителям доступны летние кафе и точки быстрого питания.
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ИСТОЧНИК KP.RU