2020-07-28T16:40:39+03:00
Общество

В челябинском парке Гагарина отменили все мероприятия, запланированные на август

Пандемия коронавируса вносит изменения в жизнь города
Рустам ЯХИН
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Впрочем жители Челябинска найдут для себя в парке другие развлеченияВпрочем жители Челябинска найдут для себя в парке другие развлеченияФото: Валентина ВАГАНОВА
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В Челябинске в парке Гагарина отменили все мероприятия, которые должны были состоятся в августе. В список также попала ежегодная выставка плодов и цветов, популярная среди жителей города. Не исключено, что такое решение приняли в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе.

— Городской выставки плодов и цветов в этом году не будет. Все мероприятия августа отменены. Кинопоказы не ожидаются — мероприятия запрещены, мы начали ремонт на Летнем театре, — сообщили в пресс-службе парка Гагарина.

Отметим, что недавно в парке начали свою работы аттракционы, пейнтбольный клуб и трасы для картинга. Помимо этого, посетителям доступны летние кафе и точки быстрого питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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