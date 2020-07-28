Прямо как в больнице: для сотрудников Челябинского театра оперы и балета установили дезинфекционную камеру
В Челябинске для сотрудников городского театра оперы и балета установили мобильный дезинфицирующий пост. Он поможет сократить риск распространения коронавирусной инфекции, а также защитить здоровье людей. Отметим, что такие устройства обычно ставят в больницах, где лечат от ковидной пневмонии.
— Мы верим, что совсем скоро наш театр вернется к творческому процессу, а новые правила помогут дополнительно обезопасить здоровье всего коллектива, — сообщили в пресс-службе челябинского театра оперы и балета.
В театре также добавили, что дезинфицирующий пост абсолютно безопасен. Вначале через инфракрасный датчик происходит замер температуры тела, после которого можно заходить в кабину, если показатели будут нормальными. Затем срабатывает система распыления сухого тумана, обладающего антибактериальными свойствами. А завершается процедура санитарной обработкой рук.
Фото: Челябинский театр оперы и балета
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU