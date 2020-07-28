Прямо как в больнице: для сотрудников Челябинского театра оперы и балета установили дезинфекционную камеру

28 Июль 2020 2020-07-28T18:38:28+03:00

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В Челябинске для сотрудников городского театра оперы и балета установили мобильный дезинфицирующий пост. Он поможет сократить риск распространения коронавирусной инфекции, а также защитить здоровье людей. Отметим, что такие устройства обычно ставят в больницах, где лечат от ковидной пневмонии.

— Мы верим, что совсем скоро наш театр вернется к творческому процессу, а новые правила помогут дополнительно обезопасить здоровье всего коллектива, — сообщили в пресс-службе челябинского театра оперы и балета.

В театре также добавили, что дезинфицирующий пост абсолютно безопасен. Вначале через инфракрасный датчик происходит замер температуры тела, после которого можно заходить в кабину, если показатели будут нормальными. Затем срабатывает система распыления сухого тумана, обладающего антибактериальными свойствами. А завершается процедура санитарной обработкой рук.

Фото: Челябинский театр оперы и балета

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ИСТОЧНИК KP.RU