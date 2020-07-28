В Екатеринбурге ищут жителя Челябинска, который из ревности расстрелял своего соперника

28 Июль 2020 2020-07-28T20:50:50+03:00

Мужчина может скрываться в Челябинской и Свердловской областях

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В Екатеринбурге ищут 29-летнего челябинца, который устроил стрельбу в квартире дома по улице Машинная. По предварительным данным, конфликт произошел из ревности к женщине. Подозреваемый совершил несколько выстрелов в туловище 30-летнего мужчины, который пришел в гости к хозяйке жилья. Пострадавший после полученных ранений остался жив.

— По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «покушение на убийство» (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ), — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Сейчас сотрудники Следственного комитета и полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Кроме того, ведется поиск человека, который устроил стрельбу. Он может скрываться, как в Челябинской, так и в Свердловской областях.

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ИСТОЧНИК KP.RU