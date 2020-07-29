Выборы в ЗСО Челябинской области продлятся три дня

29 Июль 2020 2020-07-29T06:09:23+03:00

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Избирком Челябинской области изменил календарный план подготовки и проведения выборов депутатов регионального Заксобрания. Досрочное голосование пройдет в течение двух дней: 11 и 12 сентября.

Также сделать свой выбор южноуральцы смогут в единый день голосования 13 сентября.

Ранее дополнительные дни предоставили гражданам на голосовании по внесению изменений в Конституцию России, чтобы снизить риск заражения коронавирусом среди избирателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU