Выборы в ЗСО Челябинской области продлятся три дня
Избирком Челябинской области изменил календарный план подготовки и проведения выборов депутатов регионального Заксобрания. Досрочное голосование пройдет в течение двух дней: 11 и 12 сентября.
Также сделать свой выбор южноуральцы смогут в единый день голосования 13 сентября.
Ранее дополнительные дни предоставили гражданам на голосовании по внесению изменений в Конституцию России, чтобы снизить риск заражения коронавирусом среди избирателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU