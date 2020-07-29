В Челябинской области пройдут дожди, грозы и град

29 Июль 2020 2020-07-29T07:51:34+03:00

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Сегодня, 29 июля, в Челябинской области пройдут кратковременные дожди и грозы, есть вероятность выпадения града. По прогнозам синоптиков, погода будет облачная с прояснением, воздух прогреется до +21, +26 градусов. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скорость 3-8 м/с, возможно порывы ветра до 15 м/с.

В Челябинске обещают переменную область, кратковременный дождь и грозу. Днем столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Также в городе возможны порывы ветра до 13 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU