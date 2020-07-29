В Челябинской области из-за прорыва дамбы может смыть полгорода

29 Июль 2020 2020-07-29T08:23:28+03:00

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В Златоусте отремонтировали Балашихинское водохранилище, но все стало только хуже. Местные жители боятся разрушение дамбы, в результате которого могут погибнуть люди. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Гражданский патруль».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/793188" frameborder="0"></iframe> В Златоусте может прорвать дамбу. Видео: общественная организация «Гражданский патруль».

Прошлым летом на стене водохранилища, объемом около 5 млн кубических метров воды, появилась трещина. Также стена дамбы имела крен в сторону реки и могла обвалиться. Но после ремонта эксперты заверили, что опасности нет. Представитель «Гражданского патруля» Андрей Королев выехал на место и обнаружил, что вероятность прорыва достаточно высока.

Фото: общественная организация «Гражданский патруль»

— В последний раз капитальный ремонт проводился здесь в 60-е годы прошлого века. После ремонта вода все равно просачивалась, весь грунт размыло, тросы держат уже на последнем вздохе эту стену, если все обрушится, вода смоет несколько поселков, — рассказал Андрей Королев.

Общественная организация обратилась в прокуратуру с жалобой на администрацию Златоуста.

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ИСТОЧНИК KP.RU