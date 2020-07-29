В Челябинской области из-за прорыва дамбы может смыть полгорода
В Златоусте отремонтировали Балашихинское водохранилище, но все стало только хуже. Местные жители боятся разрушение дамбы, в результате которого могут погибнуть люди. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Гражданский патруль».
В Златоусте может прорвать дамбу. Видео: общественная организация «Гражданский патруль».
Прошлым летом на стене водохранилища, объемом около 5 млн кубических метров воды, появилась трещина. Также стена дамбы имела крен в сторону реки и могла обвалиться. Но после ремонта эксперты заверили, что опасности нет. Представитель «Гражданского патруля» Андрей Королев выехал на место и обнаружил, что вероятность прорыва достаточно высока.
Фото: общественная организация «Гражданский патруль»
— В последний раз капитальный ремонт проводился здесь в 60-е годы прошлого века. После ремонта вода все равно просачивалась, весь грунт размыло, тросы держат уже на последнем вздохе эту стену, если все обрушится, вода смоет несколько поселков, — рассказал Андрей Королев.
Общественная организация обратилась в прокуратуру с жалобой на администрацию Златоуста.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU