В Челябинской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП

29 Июль 2020 2020-07-29T08:59:33+03:00

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В Магнитогорске на улице Кирова пьяный водитель ВАЗ 2109 устроил ДТП, в котором погиб его пассажир.

— 45-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2109, в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, при выполнении маневра обгон, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Lada Kalina, под управлением 69-летнего мужчины, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Виновник аварии и водителя Lada госпитализировали с травмами, им назначили амбулаторное лечение.

Также в отношении автолюбителя завели уголовное дело за пьяное вождение (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Теперь магнитогорцу светит 12 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU