2020-07-29T08:59:33+03:00
Происшествия

В Челябинской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Автолюбитель выехал на встречку
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Виновнику аварии светит 12 лет тюрьмы. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской областиВиновнику аварии светит 12 лет тюрьмы. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области
Изменить размер текста:

В Магнитогорске на улице Кирова пьяный водитель ВАЗ 2109 устроил ДТП, в котором погиб его пассажир.

— 45-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2109, в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, при выполнении маневра обгон, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Lada Kalina, под управлением 69-летнего мужчины, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Виновник аварии и водителя Lada госпитализировали с травмами, им назначили амбулаторное лечение.

Также в отношении автолюбителя завели уголовное дело за пьяное вождение (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Теперь магнитогорцу светит 12 лет тюрьмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24