В Челябинске суд признал недействительным крупный дорожный контракт с «Южуралмостом»

29 Июль 2020 2020-07-29T10:25:31+03:00

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В Челябинске суд признал недействительным контракт на 363 млн рублей, который министерство транспорта и дорожного хозяйства заключило с АО «Южуралмост». В 2017 году компания выиграла аукцион на выполнение работ по реконструкции дороги Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альмеева.

Однако УФАС Челябинской области выявило нарушения при проведении конкурса.

— Антимонопольный орган в результате рассмотрения поданных жалоб установил, что вторые части заявок ЗАО «Уралмостострой» и ООО «Гефест» были неправомерно отклонены аукционной комиссией, — сообщает пресс-служба УФАС Челябинской области.

В 2018 году началось судебное разбирательство. Установлено, что с заявками других все было в порядке и указал на произвольность их отклонения. Арбитражный суд также указал, что министерство дорожного хозяйство не имело права на проведение аукциона и заключения контракта с «Южуралмост».

За нарушение требований законодательства о контрактной системе три члена аукционной комиссии были оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый.

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ИСТОЧНИК KP.RU