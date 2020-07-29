Администрацию Копейска через суд заставят отремонтировать водоканал

29 Июль 2020 2020-07-29T11:36:25+03:00

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Копейск суд удовлетворил иск прокуратуры к администрации города. Теперь власти должны провести капитальный ремонт наиболее изношенных участков водоканала.

В каких случаях можно обращаться в прокуратуру, — старший помощник прокурора Алена Пашнина 00:00 00:00

— В мае 2020 года прокуратурой проведена проверка по факту отсутствия водоснабжения на территории городского округа, в ходе которой установлено, что причиной отсутствия водоснабжения стали многочисленные порывы на магистральном водоводе имеющим протяженность 25 км и диаметром 800 мм, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В реконструкции нуждается 6 км водоканала, который ввели в эксплуатацию 68 лет назад. Он износился почти на 100%.

Также в надзорном ведомстве потребовали обеспечить местным жителем водоснабжение на время проведения ремонта.

В законную силу решение суда еще не вступило, его можно обжаловать.

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ИСТОЧНИК KP.RU