2020-07-29T11:36:25+03:00
Общество

Администрацию Копейска через суд заставят отремонтировать водоканал

В реконструкции нуждается 6 км магистрального водовода
Ангелина ЗАКИРОВА
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Суд обязал администрацию Копейска отремонтировать водоканалСуд обязал администрацию Копейска отремонтировать водоканалФото: Алексей БУЛАТОВ
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Копейск суд удовлетворил иск прокуратуры к администрации города. Теперь власти должны провести капитальный ремонт наиболее изношенных участков водоканала.

В каких случаях можно обращаться в прокуратуру, — старший помощник прокурора Алена Пашнина

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— В мае 2020 года прокуратурой проведена проверка по факту отсутствия водоснабжения на территории городского округа, в ходе которой установлено, что причиной отсутствия водоснабжения стали многочисленные порывы на магистральном водоводе имеющим протяженность 25 км и диаметром 800 мм, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В реконструкции нуждается 6 км водоканала, который ввели в эксплуатацию 68 лет назад. Он износился почти на 100%.

Также в надзорном ведомстве потребовали обеспечить местным жителем водоснабжение на время проведения ремонта.

В законную силу решение суда еще не вступило, его можно обжаловать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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