2020-07-29T11:13:13+03:00
Общество

В Челябинской области женщина пыталась украсть 24 предмета нижнего белья

Суммарно изделия стоили больше 3,5 тыс. рублей
Ангелина ЗАКИРОВА
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Женщине не удалось пронести нижнее белье мимо кассыЖенщине не удалось пронести нижнее белье мимо кассыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Магнитогорске сотрудники Росгвардии задержали жительницу Башкирии, которая хотела пронести мимо кассы 24 предмета нижнего белья на сумму более 3,5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Челябинской области.

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Инцидент произошел вчера, 28 июля, в магазине на проспекте Ленина. Охранник остановил покупательницу и нажал на тревожную кнопку. На вызов приехали росгвардейцы.

— Подозреваемая была задержана. Ей оказалась жительница Башкирии. На место вызвана следственно-оперативная группа. Росгвардейцы передали задержанную сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения, — сообщили в Росгвардии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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