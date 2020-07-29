В челябинской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны

29 Июль 2020 2020-07-29T11:35:13+03:00

Мобильный оператор Tele2 зафиксировал повышенный спрос на смартфоны в рознице Челябинской области. Количество проданных устройств во втором квартале увеличилось на четверть год к году

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Популярными смартфонами среди челябинцев в этот период стали модели китайских и корейских производителей. Лидером продаж остался бренд Samsung.

Рынок смартфонов в Челябинской области во втором квартале 2020 года продемонстрировал позитивную динамику – число проданных смартфонов в рознице Tele2 выросло на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость устройств составила 9 000 рублей.

Двумя самыми востребованными производителями смартфонов среди посетителей салонов Tele2 в Челябинской области стали Samsung и Honor. С апреля по июнь на их долю в общем объеме продаж пришлось 40%. За отчетный период продажи Samsung выросли почти в 2 раза, а Honor – на 65%. Хорошую динамику в продажах показали и другие бренды: Huawei вырос на 79%, а Xiaomi – в 2,5 раза, заняв долю в общих продажах в 12% и 13% соответственно.

Самым популярным смартфоном стал Samsung Galaxy A10, его доля в штуках составила 4,8%. На обладателя второго места – Samsung Galaxy A01 – приходится 4,6% продаж устройств в штуках. Замыкает тройку лидеров Xiaomi Redmi 8A с долей в 3%.

Материал предоставлен компанией Tele2