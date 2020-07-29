2020-07-29T11:35:13+03:00
Общество

В челябинской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны

Мобильный оператор Tele2 зафиксировал повышенный спрос на смартфоны в рознице Челябинской области. Количество проданных устройств во втором квартале увеличилось на четверть год к году
Поделиться:
Фото: пресс-служба Теле2Фото: пресс-служба Теле2
Изменить размер текста:

Популярными смартфонами среди челябинцев в этот период стали модели китайских и корейских производителей. Лидером продаж остался бренд Samsung.

Рынок смартфонов в Челябинской области во втором квартале 2020 года продемонстрировал позитивную динамику – число проданных смартфонов в рознице Tele2 выросло на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость устройств составила 9 000 рублей.

Двумя самыми востребованными производителями смартфонов среди посетителей салонов Tele2 в Челябинской области стали Samsung и Honor. С апреля по июнь на их долю в общем объеме продаж пришлось 40%. За отчетный период продажи Samsung выросли почти в 2 раза, а Honor – на 65%. Хорошую динамику в продажах показали и другие бренды: Huawei вырос на 79%, а Xiaomi – в 2,5 раза, заняв долю в общих продажах в 12% и 13% соответственно.

Самым популярным смартфоном стал Samsung Galaxy A10, его доля в штуках составила 4,8%. На обладателя второго места – Samsung Galaxy A01 – приходится 4,6% продаж устройств в штуках. Замыкает тройку лидеров Xiaomi Redmi 8A с долей в 3%.

Материал предоставлен компанией Tele2

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В челябинской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны
В Челябинской области женщина пыталась украсть 24 предмета нижнего белья
Администрацию Копейска через суд заставят отремонтировать водоканал
В Челябинске суд признал недействительным крупный дорожный контракт с «Южуралмостом»
«Мечел-Материалы» снижают пыление при транспортировке сырья
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 29 июля 2020 года: за день COVID-19 унес две жизни
В Челябинской области пьяный водитель угробил своего пассажира
Автостопщик из Челябинска встретил губернатора Алексея Текслера в Керчи
В Челябинской области из-за прорыва дамбы может смыть несколько сел
В Челябинской области пройдут дожди, грозы и град
Тащим недострои из последних сил: сроки сдачи конгресс-холла «Таганай» переносятся
В челябинском оперном театре установили противоковидный пост
Выборы в ЗСО Челябинской области продлятся три дня
В Екатеринбурге ищут жителя Челябинска, который из ревности расстрелял своего соперника
Снижение ставки ЦБ — в чем выгода для Челябинска
Каждый пятый запрос в чат-каналах Райффайзенбанка — о кредитных картах