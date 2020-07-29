2020-07-29T13:04:54+03:00
Происшествия

В Челябинске в новом центре по шорт-треку загорелся поролон

Ангелина ЗАКИРОВА
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Пожарные оперативно ликвидировали возгораниеПожарные оперативно ликвидировали возгораниеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 29 июля, загорелось строящееся здание центра по шорт-треку на улице Труда. Известно, что горел поролон.

— В строящемся здании на улице труда произошло возгорание поролона. Пламя активно было ликвидировано силами пожарно-спасательных подразделений. Причины возгорания уточняются, — рассказали в пресс-службе МЧС Челябинской области.

По предварительной информации, есть один пострадавший. Три человека смогли самостоятельно выбраться из горящего здания.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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