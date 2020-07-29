В Челябинске в новом центре по шорт-треку загорелся поролон
Пожарные оперативно ликвидировали возгораниеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 29 июля, загорелось строящееся здание центра по шорт-треку на улице Труда. Известно, что горел поролон.
— В строящемся здании на улице труда произошло возгорание поролона. Пламя активно было ликвидировано силами пожарно-спасательных подразделений. Причины возгорания уточняются, — рассказали в пресс-службе МЧС Челябинской области.
По предварительной информации, есть один пострадавший. Три человека смогли самостоятельно выбраться из горящего здания.
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ИСТОЧНИК KP.RU