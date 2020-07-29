2020-07-29T13:41:49+03:00
Происшествия

Подросток из Кургана, расстрелявший автомобиль ДПС, отправится в колонию на 2 года

Пострадал сотрудник ГИБДД
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Подросток повредил переднее боковое стекло. Фото: пресс-служба СК Курганской областиПодросток повредил переднее боковое стекло. Фото: пресс-служба СК Курганской области
Изменить размер текста:

Курганский городской суд приговорил 18-летнего парня к двум годам колонии общего режима за то, что он расстрелял автомобиль ДПС.

В каких случаях можно обращаться в прокуратуру, — старший помощник прокурора Алена Пашнина

00:00
00:00

Инцидент произошел в феврале этого года. Из хулиганских побуждений подросток выстрелил в проезжающую машину из пневматического оружия. В результате осколок стекла ранил одного из сотрудников ГИБДД.

— Ранее курганец уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений, — рассказали в СК Курганской области.

Решение суда не вступило в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открытие школьных лагерей в Челябинске
«Выскочили из машины и обнялись»: в Челябинске произошло массовое ДТП с премиальным авто
Муфтий наказал молиться дома: в Челябинске не будут проводить праздничные молитвы в мечетях во время Курбан-Байрама
Подросток из Кургана, расстрелявший автомобиль ДПС, отправится в колонию на 2 года
Первая интеграция блокчейн-платформ банка и нефтетрейдера: Райффайзенбанк автоматизирует оплату счетов Петролеум Трейдинг
В Челябинске в новом центре по шорт-треку загорелся поролон
В челябинской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны
В Челябинской области женщина пыталась украсть 24 предмета нижнего белья
Администрацию Копейска через суд заставят отремонтировать водоканал
В Челябинске суд признал недействительным крупный дорожный контракт с «Южуралмостом»
«Мечел-Материалы» снижают пыление при транспортировке сырья
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 29 июля 2020 года: за день COVID-19 унес две жизни
В Челябинской области пьяный водитель угробил своего пассажира
Автостопщик из Челябинска встретил губернатора Алексея Текслера в Керчи
В Челябинской области из-за прорыва дамбы может смыть несколько сел
В Челябинской области пройдут дожди, грозы и град
Тащим недострои из последних сил: сроки сдачи конгресс-холла «Таганай» переносятся
В челябинском оперном театре установили противоковидный пост
Выборы в ЗСО Челябинской области продлятся три дня
В Екатеринбурге ищут жителя Челябинска, который из ревности расстрелял своего соперника
Снижение ставки ЦБ — в чем выгода для Челябинска
Каждый пятый запрос в чат-каналах Райффайзенбанка — о кредитных картах