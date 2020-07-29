Подросток из Кургана, расстрелявший автомобиль ДПС, отправится в колонию на 2 года
Курганский городской суд приговорил 18-летнего парня к двум годам колонии общего режима за то, что он расстрелял автомобиль ДПС.
В каких случаях можно обращаться в прокуратуру, — старший помощник прокурора Алена Пашнина
Инцидент произошел в феврале этого года. Из хулиганских побуждений подросток выстрелил в проезжающую машину из пневматического оружия. В результате осколок стекла ранил одного из сотрудников ГИБДД.
— Ранее курганец уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений, — рассказали в СК Курганской области.
Решение суда не вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU