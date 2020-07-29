Подросток из Кургана, расстрелявший автомобиль ДПС, отправится в колонию на 2 года

29 Июль 2020 2020-07-29T13:41:49+03:00

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Курганский городской суд приговорил 18-летнего парня к двум годам колонии общего режима за то, что он расстрелял автомобиль ДПС.

В каких случаях можно обращаться в прокуратуру, — старший помощник прокурора Алена Пашнина 00:00 00:00

Инцидент произошел в феврале этого года. Из хулиганских побуждений подросток выстрелил в проезжающую машину из пневматического оружия. В результате осколок стекла ранил одного из сотрудников ГИБДД.

— Ранее курганец уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений, — рассказали в СК Курганской области.

Решение суда не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU