«Выскочили из машины и обнялись»: в Челябинске произошло массовое ДТП с премиальным авто

29 Июль 2020 2020-07-29T14:22:23+03:00

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На перекрестке возле ТРК «Космос» столкнулись Toyota Land Cruiser, Volkswagen и Skoda. Судя по фото с места ДТП, все они пытались повернуть направо: Volkswagen и Skoda — на проспект Победы в сторону Новоградского тракта, премиальная иномарка — на Чичерина.

— Услышала свист тормоза, грохот, обернулась — столкнулись три машины. Из автомобиля Skoda, который пострадал больше всего, выскочили девушка с парнем и сразу обнялись. Она в шоке, схватилась за голову, — рассказала очевидец происшествия Елизавета.

Volkswagen пострадал меньше всехФото: Елизавета ЗАДОРИНА

— Три белых коня, — иронизируют очевидцы, глядя на цвет авто.

В настоящий момент участники аварии ждут прибытия ГИБДД. На место уже приехала скорая.

На место прибыли медикиФото: Елизавета ЗАДОРИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU