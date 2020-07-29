Организаторы подпольного казино ответят перед судом в Челябинске

29 Июль 2020 2020-07-29T14:47:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 30-летнего челябинца, которого обвиняют в организации ОПГ (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и подпольного казино (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

В каких случаях можно обращаться в прокуратуру, — старший помощник прокурора Алена Пашнина 00:00 00:00

Вместе с сообщниками мужчина открыл в городе пять подпольных заведений по адресам: ул. Молодогвардейцев, 38 «а»; ул. Кирова, 62; ул. Сталеваров, 66/1; ул. Салютная, 10; ул. Братьев Кашириных, 95Б.

По версии следствия, южноуральцы незаконно проводили азартные игры в нежилых помещениях в течение семи месяцев. У держателей игорного бизнеса извлекли доход в 5,9 млн рублей.

— Обвиняемым с прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении 24 соучастников преступления, в том числе троих организаторов преступного сообщества, уголовное дело расследуется в СУ СК РФ по Челябинской области, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Дело передали в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU