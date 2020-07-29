Организаторы подпольного казино ответят перед судом в Челябинске
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 30-летнего челябинца, которого обвиняют в организации ОПГ (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и подпольного казино (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).
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Вместе с сообщниками мужчина открыл в городе пять подпольных заведений по адресам: ул. Молодогвардейцев, 38 «а»; ул. Кирова, 62; ул. Сталеваров, 66/1; ул. Салютная, 10; ул. Братьев Кашириных, 95Б.
По версии следствия, южноуральцы незаконно проводили азартные игры в нежилых помещениях в течение семи месяцев. У держателей игорного бизнеса извлекли доход в 5,9 млн рублей.
— Обвиняемым с прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении 24 соучастников преступления, в том числе троих организаторов преступного сообщества, уголовное дело расследуется в СУ СК РФ по Челябинской области, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Дело передали в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU