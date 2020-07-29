Житель Челябинска, который из ревности устроил стрельбу в Екатеринбурге, сдался полиции
20-летний житель Челябинска, который устроил стрельбу в квартире одного из жилых домов Екатеринбурга, сдался полиции. Ему уже предъявлено обвинение. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов решают вопрос об избрании меры пресечения задержанному.
— Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела по статье Уголовного кодекса «покушение на убийство» (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ), — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, инцидент произошел вечером 27 июля в доме на улице Машинная, 29а в Екатеринбурге. Житель Челябинска пришел к подруге, у которой в гостях уже находился другой мужчина. После этого произошел конфликт на почве ревности. Подозреваемый совершил несколько выстрелов в туловище своего соперника и ушел с места происшествия. Пострадавший после полученных ранений остался жив.
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ИСТОЧНИК KP.RU