Снесло с снованием половину забора: В Челябинске столкнулись легковушка и автомобиль известного перевозчика

29 Июль 2020 2020-07-29T17:10:31+03:00

Это второй случай за неделю, когда машина влетает в железные ограждения

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Инцидент произошел на пересечении улиц Макеева и Братьев Кашириных вечером, 29 июля. В ДТП попали автомобиль марки KIA и такси известного перевозчика. В результате столкновения вторую машину отбросило на железный забор. О пострадавших не сообщается. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: telegram / Лебедев-LIVE

Отметим, что это не первая авария на этой неделе, когда автомобиль из-за столкновения уносит на железные ограждения. Так, 27 июля на перекрестке Островского и Каслинской произошло ДТП с участием двух иномарок. Тогда одну из машин отбросило в сторону трамвайной остановки, где стоял забор.

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ИСТОЧНИК KP.RU