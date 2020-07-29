Снесло с снованием половину забора: В Челябинске столкнулись легковушка и автомобиль известного перевозчика
Инцидент произошел на пересечении улиц Макеева и Братьев Кашириных вечером, 29 июля. В ДТП попали автомобиль марки KIA и такси известного перевозчика. В результате столкновения вторую машину отбросило на железный забор. О пострадавших не сообщается. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Фото: telegram / Лебедев-LIVE
Отметим, что это не первая авария на этой неделе, когда автомобиль из-за столкновения уносит на железные ограждения. Так, 27 июля на перекрестке Островского и Каслинской произошло ДТП с участием двух иномарок. Тогда одну из машин отбросило в сторону трамвайной остановки, где стоял забор.
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ИСТОЧНИК KP.RU