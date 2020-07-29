2020-07-29T21:21:20+03:00
Общество

Челябинская область получит более 3 млрд рублей на покрытие расходов из-за коронавируса

Ранее Южный Урал получил 2,5 млрд рублей на эти же цели
Рустам ЯХИН
Поделиться:
Пандемия коронавируса бьёт по бюджету регионаПандемия коронавируса бьёт по бюджету регионаФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Правительство Российской Федерации выделило Челябинской области более 3 млрд рублей на социальные выплаты. Они должны будут сбалансировать бюджет, который ухудшился из-за пандемии коронавируса.

— Правительство РФ утвердило направление Челябинской области дотации в размере 3,1 млрд рублей на покрытие выпадающих доходов региона из-за коронавируса. Средства должны помочь сбалансировать областной бюджет в условиях экономических ограничений в связи с пандемией, — сообщили в правительстве региона.

Отметим, что это уже не первые выплаты, которые получил Южный Урал на покрытие доходов из-за нового вируса. Так, в мае региону выдали от правительства РФ 2,5 млрд рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинская область получит более 3 млрд рублей на покрытие расходов из-за коронавируса
ВТБ выдал челябинцам и курганцам более 300 ипотечных кредитов по ставке 6,5%
В Челябинской области из-за коронавируса закрыли два отделения Сбербанка
Снесло с снованием половину забора: В Челябинске столкнулись легковушка и автомобиль известного перевозчика
В Челябинске начали продумывать концепцию новогоднего освещения
Житель Челябинска, который из ревности устроил стрельбу в Екатеринбурге, сдался полиции
Райффайзенбанк запустил онлайн-инкассацию для Shell при помощи автоматической депозитной машины
В Челябинске отдали под суд хозяина подпольных казино
Открытие школьных лагерей в Челябинске: когда ждать
«Выскочили из машины и обнялись»: в Челябинске произошло массовое ДТП с премиальным авто