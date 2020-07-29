Челябинская область получит более 3 млрд рублей на покрытие расходов из-за коронавируса
Правительство Российской Федерации выделило Челябинской области более 3 млрд рублей на социальные выплаты. Они должны будут сбалансировать бюджет, который ухудшился из-за пандемии коронавируса.
— Правительство РФ утвердило направление Челябинской области дотации в размере 3,1 млрд рублей на покрытие выпадающих доходов региона из-за коронавируса. Средства должны помочь сбалансировать областной бюджет в условиях экономических ограничений в связи с пандемией, — сообщили в правительстве региона.
Отметим, что это уже не первые выплаты, которые получил Южный Урал на покрытие доходов из-за нового вируса. Так, в мае региону выдали от правительства РФ 2,5 млрд рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU