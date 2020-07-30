Два участка трассы М5 в Челябинской области свяжут новой дорогой

30 Июль 2020 2020-07-30T06:53:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинской области планируют построить дорогу Обход города Миасса. Она свяжет два участка трассы М5 на Уфу и Екатеринбург. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Нечаев в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Из чего делают челябинские дороги, — министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Нечаев 00:00 00:00

Ориентировочная протяженность — 42 км. Уже сейчас понятно, что понадобятся большие средства — дорога будет проходить по горной местности. А это значит, потребуется помощь из федерального бюджета. Сроки пока не определены.

Новая магистраль станет альтернативой дорогам Миасс-Карабаш-Кыштым и Тюбук-Кыштым, чтобы автомобилистам не приходилось заезжать в Миасс.

— Дороги Миасс-Карабаш-Кыштым и Тюбук-Кыштым соединяют по сути две федеральные трассы с одним названием М5, только Челябинск-Москва и Челябинск-Екатеринбург. Эти участки являются востребованными направлениями, так как соединяют промышленные центры Челябинской области и помогают добраться до популярных туристических мест, — рассказал Алексей Нечаев.

Кстати. вышеупомянутые участки тоже будут ремонтировать. Первый — в этом и следующем году. По второму еще только предстоит разработать проект и просчитать затраты — этим начнут заниматься в следующем году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU