2020-07-30T06:53:18+03:00
Общество

Два участка трассы М5 в Челябинской области свяжут новой дорогой

Протяженность магистрали составит более 40 км.
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Строить дорогу будут из федеральных средств. Фото: Миндортранс Челябинской областиСтроить дорогу будут из федеральных средств. Фото: Миндортранс Челябинской области
Изменить размер текста:

В Челябинской области планируют построить дорогу Обход города Миасса. Она свяжет два участка трассы М5 на Уфу и Екатеринбург. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Нечаев в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Из чего делают челябинские дороги, — министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Нечаев

00:00
00:00

Ориентировочная протяженность — 42 км. Уже сейчас понятно, что понадобятся большие средства — дорога будет проходить по горной местности. А это значит, потребуется помощь из федерального бюджета. Сроки пока не определены.

Новая магистраль станет альтернативой дорогам Миасс-Карабаш-Кыштым и Тюбук-Кыштым, чтобы автомобилистам не приходилось заезжать в Миасс.

— Дороги Миасс-Карабаш-Кыштым и Тюбук-Кыштым соединяют по сути две федеральные трассы с одним названием М5, только Челябинск-Москва и Челябинск-Екатеринбург. Эти участки являются востребованными направлениями, так как соединяют промышленные центры Челябинской области и помогают добраться до популярных туристических мест, — рассказал Алексей Нечаев.

Кстати. вышеупомянутые участки тоже будут ремонтировать. Первый — в этом и следующем году. По второму еще только предстоит разработать проект и просчитать затраты — этим начнут заниматься в следующем году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два участка трассы М5 в Челябинской области свяжут новой дорогой
Курбан-байрам в Челябинске 2020: как и где будет праздноваться
Челябинская область получит более 3 млрд рублей на покрытие расходов из-за коронавируса
ВТБ выдал челябинцам и курганцам более 300 ипотечных кредитов по ставке 6,5%
В Челябинской области из-за коронавируса закрыли два отделения Сбербанка
Снесло с снованием половину забора: В Челябинске столкнулись легковушка и автомобиль известного перевозчика
В Челябинске начали продумывать концепцию новогоднего освещения
Житель Челябинска, который из ревности устроил стрельбу в Екатеринбурге, сдался полиции
Райффайзенбанк запустил онлайн-инкассацию для Shell при помощи автоматической депозитной машины
В Челябинске отдали под суд хозяина подпольных казино
Открытие школьных лагерей в Челябинске: когда ждать
«Выскочили из машины и обнялись»: в Челябинске произошло массовое ДТП с премиальным авто