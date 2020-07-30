Два участка трассы М5 в Челябинской области свяжут новой дорогой
В Челябинской области планируют построить дорогу Обход города Миасса. Она свяжет два участка трассы М5 на Уфу и Екатеринбург. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Нечаев в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).
Из чего делают челябинские дороги, — министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Нечаев
Ориентировочная протяженность — 42 км. Уже сейчас понятно, что понадобятся большие средства — дорога будет проходить по горной местности. А это значит, потребуется помощь из федерального бюджета. Сроки пока не определены.
Новая магистраль станет альтернативой дорогам Миасс-Карабаш-Кыштым и Тюбук-Кыштым, чтобы автомобилистам не приходилось заезжать в Миасс.
— Дороги Миасс-Карабаш-Кыштым и Тюбук-Кыштым соединяют по сути две федеральные трассы с одним названием М5, только Челябинск-Москва и Челябинск-Екатеринбург. Эти участки являются востребованными направлениями, так как соединяют промышленные центры Челябинской области и помогают добраться до популярных туристических мест, — рассказал Алексей Нечаев.
Кстати. вышеупомянутые участки тоже будут ремонтировать. Первый — в этом и следующем году. По второму еще только предстоит разработать проект и просчитать затраты — этим начнут заниматься в следующем году.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU