Погода в Челябинской области на 30 июля: дождь, грозы и град
В Челябинске потеплеет до +31
Прогноз погоды в Челябинской области на 30 июляФото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 30 июля, в Челябинской области будет дождливая погода. По данным Челябинского гидрометцентра, днем будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Воздух прогреется до +23, +28 градусов.
Западный и юго-западный ветер будет дуть со скорость 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
В Челябинске тоже пройдут кратковременные дожди. По прогнозам синоптиков, столбики термометров подниматься до +31 градуса. Также в городе возможны порывы ветра до 16 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU