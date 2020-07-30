2020-07-30T08:10:46+03:00
Общество

Погода в Челябинской области на 30 июля: дождь, грозы и град

В Челябинске потеплеет до +31
Ангелина ЗАКИРОВА
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Прогноз погоды в Челябинской области на 30 июляПрогноз погоды в Челябинской области на 30 июляФото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 30 июля, в Челябинской области будет дождливая погода. По данным Челябинского гидрометцентра, днем будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Воздух прогреется до +23, +28 градусов.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скорость 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

В Челябинске тоже пройдут кратковременные дожди. По прогнозам синоптиков, столбики термометров подниматься до +31 градуса. Также в городе возможны порывы ветра до 16 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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