В Челябинске Миасс очистили от 2200 кубометров мусора

30 Июль 2020 2020-07-30T07:59:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Челябинска продолжается очистка реки Миасс от растительности и мусора. С участка возле «Союзпищепрома» уже вывезли 2200 кубометров мусора и водной растительности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/793407" frameborder="0"></iframe> В Челябинске повторно очищают Миасс. Видео: t.me/Ecoche.

Сейчас повторно очищают участки, на которых велись работы в прошлом году. В областном министерстве экологии рассказали, что там скопилось большое количество мусора, который горожане бросали в реку или оставляли на берегу.

Замминистра экологии Виталий Безруков объяснил, что на состоянии реки сказались и погодные условия:

— В этом году из-за сильной жары и малого количества воды река начала вновь активно зарастать и покрылась ряской. Поэтому для поддержания порядка на реке подрядчик приступил к уборке растительности и мусора на участках, которые были убраны в прошлом году.

По плану, в этом году реку должны очистить на участке от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU