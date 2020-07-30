2020-07-30T07:59:30+03:00
Общество

В Челябинске Миасс очистили от 2200 кубометров мусора

Горожане внесли свой вклад в загрязнение реки
Ангелина ЗАКИРОВА
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В центре города продолжается очистка реки. Фото: t.me/EcocheВ центре города продолжается очистка реки. Фото: t.me/Ecoche
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В центре Челябинска продолжается очистка реки Миасс от растительности и мусора. С участка возле «Союзпищепрома» уже вывезли 2200 кубометров мусора и водной растительности.

В Челябинске повторно очищают Миасс. Видео: t.me/Ecoche.

Сейчас повторно очищают участки, на которых велись работы в прошлом году. В областном министерстве экологии рассказали, что там скопилось большое количество мусора, который горожане бросали в реку или оставляли на берегу.

Замминистра экологии Виталий Безруков объяснил, что на состоянии реки сказались и погодные условия:

— В этом году из-за сильной жары и малого количества воды река начала вновь активно зарастать и покрылась ряской. Поэтому для поддержания порядка на реке подрядчик приступил к уборке растительности и мусора на участках, которые были убраны в прошлом году.

По плану, в этом году реку должны очистить на участке от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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