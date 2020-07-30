В Челябинской области насчитали 80 тыс. безработных

30 Июль 2020 2020-07-30T09:02:34+03:00

За время пандемии это число увеличилось в 4 раза

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В Челябинской области зарегистрировало 8259 безработных. Именно такое число зарегистрировали в областном ГУ по труду и занятости вчера, 29 июля.

В начале весны эта цифра была в 4 раза ниже. 1 марта на учете стояло 22939 человек. Уровень безработицы в регионе вырос с 1,22% до 4,28%.

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ИСТОЧНИК KP.RU