Челябинский облсуд рассмотрел иск о подкупе избирателей, которым дарили настольные игры
Сегодня, 30 июля, Челябинский областной суд рассмотрел иск депутата гордумы Дмитрия Григорчика к своему сопернику по выборам в Заксобрание к Алексею Денисенко из «Единой России» и окружной избирательной комиссии по Металлургическому району о подкупе избирателей.
По данным Григорчика, по одномандатному избирательному округу № 11 в Металлургическому району Челябинска во время проведения агитации потенциальным избирателям раздавалась настольная игра, в комплект которой входили игровое поле, фишки и кубик. По мнению Григорчика, это является подарком, а раздача любых материальных ценностей избирателям запрещена.
— Суд, изучив материалы дела, отказал в удовлетворении исковых требований, в связи с отсутствием доказательств, подтверждающих доводы истца, — сообщила пресс-секретарь Челябинского областного суда Наталья Прохорова.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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ИСТОЧНИК KP.RU