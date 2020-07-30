Челябинский облсуд рассмотрел иск о подкупе избирателей, которым дарили настольные игры

30 Июль 2020 2020-07-30T11:13:46+03:00

Снять кандидата с выборов не удалось Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 июля, Челябинский областной суд рассмотрел иск депутата гордумы Дмитрия Григорчика к своему сопернику по выборам в Заксобрание к Алексею Денисенко из «Единой России» и окружной избирательной комиссии по Металлургическому району о подкупе избирателей.

По данным Григорчика, по одномандатному избирательному округу № 11 в Металлургическому району Челябинска во время проведения агитации потенциальным избирателям раздавалась настольная игра, в комплект которой входили игровое поле, фишки и кубик. По мнению Григорчика, это является подарком, а раздача любых материальных ценностей избирателям запрещена.

— Суд, изучив материалы дела, отказал в удовлетворении исковых требований, в связи с отсутствием доказательств, подтверждающих доводы истца, — сообщила пресс-секретарь Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU