В центре Челябинска произошел пожар

30 Июль 2020 2020-07-30T13:24:39+03:00

Густой черный дым видно за несколько километров

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Жители Челябинска заметили густой черный дым в районе улицы Свободы. Как оказалось, возле моста Братьев Кашириных-Российская горит строящаяся гостиницы.

Мы ведем онлайн-трансляцию.

В центре Челябинска горит недострой.

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ИСТОЧНИК KP.RU