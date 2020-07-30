В центре Челябинска произошел пожар
Густой черный дым видно за несколько километров
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Жители Челябинска заметили густой черный дым в районе улицы Свободы. Как оказалось, возле моста Братьев Кашириных-Российская горит строящаяся гостиницы.
Мы ведем онлайн-трансляцию.
В центре Челябинска горит недострой.
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ИСТОЧНИК KP.RU