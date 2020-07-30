2020-07-30T13:24:39+03:00
Происшествия

В центре Челябинска произошел пожар

Густой черный дым видно за несколько километров
Ангелина ЗАКИРОВА
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Жители Челябинска заметили густой черный дым в районе улицы Свободы. Как оказалось, возле моста Братьев Кашириных-Российская горит строящаяся гостиницы.

Мы ведем онлайн-трансляцию.

В центре Челябинска горит недострой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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