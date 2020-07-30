В Челябинской области скончалась сотрудница скорой помощи, зараженная коронавирусом

30 Июль 2020 2020-07-30T13:49:07+03:00

Женщине резко стало плохо, на следующий день она умерла

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В минздраве Челябинской области рассказали, что в Миассе на 61 году жизни скончалась сотрудница скорой помощи.

В прошлый четверг, 23 июля, погибшая закончила смену. На работу она должна была выйти в понедельник, 27 июля. Но за день до смены у нее поднялась температура. Вызвали скорую помощь, сделали КТ, после чего ее госпитализировали. Тест на коронавирус дал условно-положительный результат.

Вчера, 29 июля, женщине резко стало плохо. Несмотря на все усилия врачей, она умерла.

— Наша коллега окончила Златоустовское медицинское училище в 1978 году. Имела высшую квалификационную категорию по специальности «Скорая и неотложная помощь». За многолетний труд была отмечена благодарностями, в том числе Минздрава региона, — рассказали в региональном минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU