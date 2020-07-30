В Челябинской области разрешили детские туристические походы: допустят только неконтактных
В Челябинской области разрешили устраивать детские туристические походы. В минобре предупредили, что маршрут нужно будет согласовать, а также соблюдать все меры безопасности, чтобы никто не заразился коронавирусом.
— В частности, все группы должны пройти согласование в Маршрутно-квалификационной комиссии (для походов продолжительностью от трех дней), либо зарегистрироваться (для походов продолжительностью менее трех дней) на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», — рассказала пресс-секретарь регионального министерства образования и науки Светлана Платонова.
Помимо этого, есть еще ряд требований к маршрутам:
— обеспечивать аварийные выходы, позволяющие в сжатые сроки выйти к населенным пунктам;
— исключать совместное движение с другими группами;
— исключать движение через населенные пункты.
Кроме того, участие в походе смогу принять только те, кто не контактировал с зараженными COVID-19. Для подтверждения нужно предоставить справку.
Полный список рекомендаций можно посмотреть здесь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU