2020-07-30T15:19:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинской области разрешили детские туристические походы: допустят только неконтактных

Минобр опубликовал требования к маршрутам
Ангелина ЗАКИРОВА
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От участников похода потребуют справкиОт участников похода потребуют справкиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Челябинской области разрешили устраивать детские туристические походы. В минобре предупредили, что маршрут нужно будет согласовать, а также соблюдать все меры безопасности, чтобы никто не заразился коронавирусом.

— В частности, все группы должны пройти согласование в Маршрутно-квалификационной комиссии (для походов продолжительностью от трех дней), либо зарегистрироваться (для походов продолжительностью менее трех дней) на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», — рассказала пресс-секретарь регионального министерства образования и науки Светлана Платонова.

Помимо этого, есть еще ряд требований к маршрутам:

— обеспечивать аварийные выходы, позволяющие в сжатые сроки выйти к населенным пунктам;

— исключать совместное движение с другими группами;

— исключать движение через населенные пункты.

Кроме того, участие в походе смогу принять только те, кто не контактировал с зараженными COVID-19. Для подтверждения нужно предоставить справку.

Полный список рекомендаций можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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