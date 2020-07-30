В Челябинске ужесточили наказание осужденному, который пытался убить грудного младенца

Осужденному за свое преступление придется ответить по всей строгости закона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд пересмотрел уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, который пытался убить грудного ребенка своей сожительницы. Ранее ему назначили наказание в виде 8 лет колонии строгого режима по ч. 3 ст. 30, п.п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений»). Однако прокурор такое наказание посчитал слишком мягким и подал апелляцию.

—Апелляционным определением Челябинского областного суда доводы апелляционного представления удовлетворены, осужденному назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Похожий случай произошел в Златоусте, когда 25-летняя женщина убила своего 11 месячного сына. Как установило следствие, будучи пьяной она закрыла одних в квартире 3-х летнюю дочь и младенца. Вернулась домой мать только через три дня и обнаружила труп малыша, который умер от обезвоживания и истощения. Следователи уже провели проверку и отправили все материалы уголовного дела в суд.

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