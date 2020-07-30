2020-07-30T18:10:37+03:00
Общество

«Является своеобразным индикатором качества воды»: экологи объяснили, почему в Челябинске «позеленела» река Миасс

Водоем продолжают чистить от грязи и мусора, однако жителей города результат не устраивает
Рустам ЯХИН
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Для очистки реки используется спецтехника. Фото: t.me/EcocheДля очистки реки используется спецтехника. Фото: t.me/Ecoche
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В Челябинске продолжается очистка реки Миасс. Специально для этой цели было выделено порядка 29 млн рублей. По заверениям подрядчиков, там уже убрали водоросли и мусор. Тем временем жители города обратили внимание, что поверхность реки покрылась ряской. Они начали делиться фотографиями этого явления в соцсетях.

Вскоре цветение Миасса прокомментировали экологи. Они рассказали, что река является мезотрофным водоемом, в котором изначально присутствует незначительное количество органических загрязнений. Из-за этого примерно в середине лета начинается активное цветение водорослей. По мнению специалистов, появившаяся ряска — это хорошо для экосистемы водоема и является своеобразным индикатором качества воды.

— Река – сложный гидрологический объект. На состояние воды влияет большое количество разнообразных факторов. Что касается наличия ряски, что мы имеем дело с биологическим циклом. Так как сейчас происходит очистка реки, ее состояние меняется в лучшую сторону, — объяснила кандидат биологических наук, доцент кафедры геобиологии и природопользования ЧелГУ Любовь Трофимова.

Напомним, ранее челябинцы обратили внимание, что после ливня на реке Миасс появились подозрительные маслянистые пятна в районе недостроенного конгресс-холла. Как заявил тогда замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков, одной из возможных причин стал поверхностный смыв нефтепродуктов с городских дорог после проливных дождей.

В Челябинске повторно очищают Миасс. Видео: t.me/Ecoche.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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