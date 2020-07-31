В Челябинской области подросток на мотоцикле угодил под поезд

31 Июль 2020 2020-07-31T07:43:01+03:00

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Несчастный случай произошел накануне в 15:46 на железнодорожной станции Миасс. По данным МКУ «Управление ГОЧС» Миасса, 13-летний подросток ехал на мотоцикле вдоль железнодорожных путей, по которым следовал поезд. Мальчик дождался, пока состав проедет, а затем повернул налево, чтобы пересечь рельсы. Однако юный мотоциклист не заметил пассажирский поезд, который ехал в этот момент с другой стороны. В результате произошло столкновение, подросток скончался на месте.

Как сообщает ЮУЖД, машинист локомотива применил экстренное торможение, однако мальчик находился слишком близко, и столкновения избежать не удалось. Пассажирский поезд следовал по маршруту Пенза — Нижневартовск. Из-за происшествия ему пришлось задержаться на 16 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU