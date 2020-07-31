Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 24 июля 2020 года: еще три смерти среди заболевших

31 Июль 2020 2020-07-31T09:24:35+03:00

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Как сообщает Минздрав Челябинской области, на утро 31 июля в регионе зафиксировано 11794 случая заболевания COVID-19. За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 121 человека.

Из региональных больниц выписали 53 человека, а всего с начала пандемии выздоровели 7809 пациента. Еще 3691 заболевших продолжают лечение.

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Помимо этого, за сутки скончались три пациента, у которых был диагностирован коронавирус. У каждого из погибших COVID-19 был сопутствующим заболеванием, смерть наступила от других болезней:

— сахарный диабет, полинейропатия — женщина, 65 лет;

— бронхоэктатическая болезнь, буллезная эмфизема — мужчина, 72 года;

— лейкоз — мужчина, 63 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU