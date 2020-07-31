2020-07-31T10:32:34+03:00
Общество

Прокуратура Челябинской области проведет проверку пожара в строящемся центре по шорт-треку

В здании загорелся поролон
Сергей СОТНИКОВ
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Сотрудники МЧС оперативно справились с пожаромСотрудники МЧС оперативно справились с пожаромФото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным областной прокуратуры, в связи с пожаром в строящемся здании центра по шорт-треку будет проведена проверка.

— Прокуратура Челябинской области организовала проверку по публикациям в СМИ о возгорании, произошедшем в строящемся здании Регионального центра по шорт-треку Ледового Дворца «Уральская молния», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В каких случаях можно обращаться в прокуратуру, — старший помощник прокурора Алена Пашнина

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В ходе проверки ведомство оценит действия должностных лиц и подрядчиков по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности. В случае обнаружения нарушений будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Инцидент в строящемся здании произошел 29 июля. По данным МЧС, пожар случился из-за возгорания поролона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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