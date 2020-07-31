Пять кило «синтетики»: в Челябинске задержали двух женщин, распространяющих наркотики

31 Июль 2020 2020-07-31T11:23:42+03:00

Запрещенные вещества женщины хранили у себя дома Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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На лесополосе в Центральном районе Челябинска сотрудники полиции задержали двух женщин, у которых при себе было два килограмма синтетических наркотиков. В ходе расследования стражи порядка их дома и нашли там еще порядка трех килограммов запрещенного вещества.

Выяснилось, что задержанные являлись региональными курьерами, делали закладки на территории области. Полицейские установили еще четверых участников группировки, распространяющей наркотики в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. У них также нашли запрещенные вещества, расфасованные для продажи, а также весы и упаковочный материал.

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— По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» частями 4, 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Максимальная санкция данных частей статьи — наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет и пожизненное лишение свободы соответственно.

Задержанных отправили под стражу. Одна из соучастниц находится под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU