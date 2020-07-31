В Челябинской области бухгалтер социально-реабилитационного центра украла более 435 тыс. рублей
Октябрьский районный суд признал виновной бухгалтера социально-реабилитационного центра «Надежда», которая украла около полумиллиона рублей.
— Судом установлено, что обвиняемая, являясь бухгалтером МКУСО социально-реабилитационный центр «Надежда», в период с января по декабрь 2019 года похитила денежные средства в сумме свыше 435 тыс. рублей путем необоснованного завышения сумм начисляемой ей заработной платы, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Украденные деньги женщина переводила на свою карту. На них она делала покупки и гасила кредит.
Бухгалтер полностью признала свою вину и частично возместила ущерб.
Суд назначил обвиняемой 1,5 года лишения свободы, с испытательным сроков в один год и штрафом в 5 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU