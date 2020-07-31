В Челябинске установят 50 современных велопарковок

31 Июль 2020 2020-07-31T12:18:57+03:00

Украсть велосипед будет не так просто, как раньше

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В Челябинске начали развивать велодвижения. Для этого в городе установят 50 новых велопарковок, 8 из них поставят у администраций и мэрии, чтобы чиновники пересели с авто на велосипед.

— Мы пошли на такой шаг, чтобы стимулировать сотрудников мэрии ездить на велосипедах. Мы предоставляем такую возможность, чтобы лица, принимающие решения, тоже были задействованы в дальнейшей судьбе велодвижения в Челябинске, — рассказал вице-мэр по развитию городской среды Александр Егоров.

Раньше парковки можно было найти только возле магазинов, с них постоянно пропадали велосипеды. Новые места спроектированы таким образом, чтобы хозяин смог прицепить велосипед за раму, тогда злоумышленникам будет трудней угнать транспорт.

Современные парковки появятся возле студенческих общежитий, университетов и культурных учреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU