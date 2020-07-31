В Челябинске нанесли разметку на щебень

31 Июль 2020 2020-07-31T13:05:57+03:00

Вот так выглядит зебра на Троицком тракте. Фото: vk.com/chelurban

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На Троицком тракте дорожники нарисовали зебру на дороге из щебня. Об это рассказал Челябинский урбанист Лев Владов.

— Нет, это уже совсем за гранью добра и зла, — пишет активист в соцсетях.

В мэрии объяснили, что это инициатива подрядчика, за которую никто платить не собирается.

— Что касается разметки, то она была нанесена по инициативе подрядчика, такого задания ему не выдавалось, соответственно данные работы оплачиваться не будут. Сегодня подрядчик приводит территорию в порядок, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU