Жительницу Магнитогорска арестовали за курение в туалете самолета

31 Июль 2020 2020-07-31T12:45:14+03:00

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В аэропорту Санкт-Петербурга задержали пассажирку, которая курила сигареты в салоне самолета, несмотря на запрет. Как сообщает «КП — Санкт-Петербург», инцидент произошел на борту рейса, следовавшего из Челябинска, а злоумышленницей оказалась 27-летняя жительница Магнитогорска.

— В транспортную полицию в аэропорту Санкт-Петербурга поступило сообщение от представителя службы авиабезопасности о необходимости прибытия наряда полиции к борту воздушного судна, прилетевшего из Челябинска, — сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу. — Полицейские установили, что пассажирка во время полета закурила в туалетной кабине.

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Приземлившись, женщина отправилась в отделение полиции в аэропорту Пулково, где на нее составили административный протокол. В соответствии с ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», жительница Магнитогорска заплатит штраф в размере полутора тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU