В Кургане спасатели вытащили кота, застрявшего на детской площадке
Инцидент произошел 30 июля в одном из дворов Кургана. В областное Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности позвонила женщина и попросила спасти ее кота. Горожанка рассказала, что вышла с питомцем на прогулку, однако домашний любимец испугался и запрыгнул под металлическую конструкцию на детской площадке. Самостоятельно выбраться оттуда он уже не смог.
На место происшествия приехали спасатели. Они оценили ситуацию, и с помощью гидравлического инструмента приподняли конструкцию, освободив кота. Спасенный питомец вернулся в руки хозяйки.
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Несмотря на то, что подобные вызовы не входят в регламент дежурства спасателей, сотрудники зачастую оказывают помощь животным. Среди спасенных уже есть собаки, кошки, корова, барсук, лебедь и совенок.
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ИСТОЧНИК KP.RU