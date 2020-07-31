2020-07-31T15:02:38+03:00
Общество

ВТБ предупреждает о мошенничестве по банковским гарантиям

ВТБ фиксирует случаи мошеннических действий со стороны ряда кредитных потребительских кооперативов (КПК)
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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Привлекая деньги граждан, они сообщают в рекламных материалах, что гарантируют выплаты членам КПК (пайщикам) до 5 млн рублей — причем не со своей стороны, а со стороны ВТБ, с которым у них, якобы, заключено соглашение о выдаче банковской гарантии. Предъявляемые при этом вкладчикам банковские гарантии являются подделкой и не имеют никакого отношения к действительности.

В середине июля в ВТБ поступили обращения клиентов одного из КПК в Приволжском федеральном округе. В информационном вестнике этого КПК указывалось о получении им банковской гарантии в ВТБ. Целью гарантии, якобы, является обеспечение исполнения обязательств перед его членами (пайщиками) по договорам передачи личных сбережений в качестве взносов в КПК. По условиям гарантии, как следовало из материалов КПК, ВТБ «безотзывно обязуется выплатить пайщикам денежную сумму в размере 5 млн рублей в течение 5 рабочих дней». Пайщики заявляют ВТБ о желании стать бенефициарами данной гарантии и получить указанные средства.

ВТБ удалось получить копию банковской гарантии, на которую ссылаются члены данного КПК. После проверки выяснилось, что документ является подделкой — ВТБ никогда не выдавал такую гарантию. Банк ответственно заявляет, что информация, содержащаяся в гарантии, является ложной и используется исключительно для привлечения средств клиентов в КПК обманным путем.

К сожалению, на рынке нередки случаи, когда небольшие компании рассчитывают увеличить свою клиентскую базу фейковыми заверениями о сотрудничестве с крупными брендами, в данном случае — надежными игроками банковского рынка. Таким образом они вводят клиентов в заблуждение, привлекая их средства нечестным путем. Банк призывает граждан быть бдительными и напоминает, что ВТБ не выпускает безотзывные банковские гарантии, принципалом по которым выступают кредитные потребительские кооперативы, а бенефициарами — неограниченный круг физических лиц — членов (пайщиков) таких организаций. Обращаем внимание, что выпуск такого рода гарантий даже не предусмотрен законодательством РФ.

Банк напоминает, что в случае предоставления вам информации о наличии таких гарантий ВТБ, нужно быть особенно внимательными и проверять их достоверность путем обращения на адрес info@vtb.ru. ВТБ оперативно рассмотрит заявление каждого клиента и предостережет граждан от возможных посягательств со стороны мошенников.

Банк также обращает внимание, что распространение заведомо ложной информации преследуется по закону. Для защиты своей деловой репутации и в интересах добросовестных граждан ВТБ оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы и суд с сообщением о незаконном использовании бренда банка в интересах третьих лиц.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

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