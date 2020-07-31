2020-07-31T15:01:42+03:00
Происшествия

В Челябинской области маньяк забивал бездомных кувалдой

Полицейские задержали убийцу
Ангелина ЗАКИРОВА
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Южноуральца обвиняют в совершении особо тяжкого преступленияЮжноуральца обвиняют в совершении особо тяжкого преступленияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Миассе задержали маньяка, который до смерти забивал кувалдой бездомных. Руководитель местного отделения следственного комитета Анатолий Селиверстов подтвердили эту информацию.

Вчера, 30 июля, полицейские поймали подозреваемого. Он пришел на место преступления, держа в руках окровавленную кувалду.

— Задержанный дал признательные показания и сообщил о втором эпизоде: 15 июля он лишил жизни другого бездомного, нанеся ему полсотни ударов кувалдой по голове. Позже он сознался в третьем убийстве, — сообщил Анатолий Селиверстов.

На допросе мужчина рассказал, что хотел отомстить знакомому, а на бродягах просто тренировался. Также он заявил, что готов убивать дальше.

Сегодня его отправили в СИЗО. Южноуральцу вменяют убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время дело переквалифицируют на «Убийство двух и более лиц» (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и будут предъявлять более тяжкие обвинения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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